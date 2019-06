Letselschade: goede samenwerking leidt tot beste resultaat

Op een mooie septemberdag wil een actieve gepensioneerde weduwnaar met z’n boodschappentas over het zebrapad naar de parkeerplaats lopen als hij wordt geschept door een auto. De klap was dusdanig hard dat de man werd gelanceerd en heel ongelukkig terechtkwam. Per ambulance werd hij naar het ziekenhuis gebracht waar bleek dat hij aan de klap een gebroken elleboog en arm, een enorme open wond aan z’n arm, opgerekte kruisbanden, letsel aan zijn knie en ingescheurde enkelbanden had overgehouden.

Geen volledig herstel

Maar liefst elf dagen moest de man in het ziekenhuis blijven. Direct al in die fase heeft de personenschadedeskundige contact gezocht met zijn zoon en schoondochter, de belangenbehartigers van de familie, om een goed beeld te krijgen van de man en zijn situatie. Vervolgens is hij overgeplaatst naar een revalidatiecentrum, waar een gesprek volgde met de man zelf en zijn belangenbehartigers. Ondanks de goede zorgen van het medisch en verplegend personeel was er geen kans op volledig herstel. Zijn knie is zodanig beschadigd dat hij blijvend een brace moet dragen.

De grote open wond aan z’n arm wilde maar moeilijk genezen. Dit in combinatie met letsel aan z’n schouder zorgde ervoor dat hij die arm nog maar beperkt kon gebruiken. Reiken en boven z’n hoofd tillen was niet meer mogelijk. Waar hij voor het ongeval nog allerlei hand- en spandiensten leverde bij het bedrijf van zijn zoon, is hij na vijf maanden revalidatiecentrum zelfs niet in staat om goed voor zichzelf te zorgen.

Wel kans om terug te keren naar huis

Toen na vier maanden revalidatie de stand van zaken opgemaakt kon worden, gaf de cliënt aan heel graag spoedig terug te keren naar z’n eigen huis. Nostimos is daarop in overleg gegaan met zowel de man zelf, zijn zoon, de verzekeraar en een medisch adviseur om vast te stellen wat er nodig was om terugkeer mogelijk te maken. Het Wmo-loket van de gemeente kreeg hierbij ook een belangrijke taak.

Door het gezamenlijk optrekken van betrokken partijen kon hij weer zelfstandig wonen

Doordat partijen zich coöperatief opstelden, er regelmatig onderling contact was, de juiste paden werden bewandeld en afspraken werden nagekomen, kon de man toch weer terugkeren naar z’n eigen, inmiddels aangepaste, woning. Z’n eigen auto kon hij niet meer rijden, maar in eerste instantie kreeg hij de beschikking over een scootmobiel, zodat hij niet volledig aan huis gekluisterd was. In een latere fase werden de mogelijkheden van een aangepaste auto verkend.

Goede samenwerking voor het beste resultaat

Vanzelfsprekend had cliënt nooit slachtoffer willen zijn van het ongeval. Maar waar de vooruitzichten de eerste maanden echt negatief waren, is hem door het gezamenlijk optrekken van betrokken partijen toch de mogelijkheid geboden om weer zelfstandig in z’n eigen huis te wonen. Dit lukt alleen door nauw contact te houden met een cliënt, goed te luisteren naar de wensen en beperkingen en op basis daarvan een realistisch plan neer te leggen. Goede samenwerking en persoonlijk contact zijn daarbij cruciaal. En precies dat is wat Nostimos hoog in het vaandel heeft staan.

Wilt u meer weten over de werkwijze van Nostimos Letselschadedeskundigen? Bel dan 088 – 667 84 66 of stuur een e-mail naar nieuw@nostimos.nl.

Dit artikel is gesponsord door Nostimos.