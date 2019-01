NN Pensioen maakt koppeling met administratie werkgever

Nationale-Nederlanden Pensioen gaat mutaties in de salarisadministratie bij de werkgever automatisch koppelen aan de eigen pensioenadministratie. Sinds augustus loopt een proef met een aantal klanten. Deze Salaris Pakket Aansluiting (SPA) moet in de loop van volgend jaar bij meer klanten worden gemaakt.

NN heeft bij 25 grote klanten onderzoek gedaan naar het gebruik van de portal mijn.nn.nl. Daaruit bleek dat bedrijven graag geautomatiseerd mutaties willen doorvoeren, zodat die niet meer handmatig hoeven te worden ingevuld. Daarop heeft NN overlegd met (onder meer) standaardisatie-instituut Sivi en een koppeling ontwikkeld.

Volgens Adwin Rip, senior business analist bij NN en projectleider SPA, gaat de hele markt profiteren van de koppeling: “Het doel is de koppeling ook mogelijk te maken voor andere pensioenuitvoerders en aan te sluiten op alle gangbare salarispakketten. Inmiddels zijn afspraken gemaakt met vier pakketten: SD Worx, ADP, SAP en Nmbrs. Zij zijn betrokken bij de pilot en denken mee over optimale gegevensuitwisseling. Volgend jaar gaan we de SPA aan meer werkgevers aanbieden, en meer producten, pakketten en mutaties ondersteunen.”