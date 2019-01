Towers Watson PPI omgedoopt in LifeSight

Towers Watson PPI heet vanaf vandaag LifeSight. De PPI van Willis Towers Watson in Nederland wordt daarmee onderdeel van een groeiende Europese pensioenuitvoerder. Buiten Nederland is LifeSight al actief in België, Groot-Brittannië, Ierland en Zuid-Afrika.

LifeSight is een zogeheten multi-employer pensioeninstelling waarbij persoonlijk pensioeninzicht voor werknemers wordt gecombineerd met maatwerk beleggen in één pensioenregeling. Via het deelnemersportaal Mijn-LifeSight krijgen werknemers de belangrijkste informatie over hun pensioen en hun persoonlijke pensioensituatie, waarbij zij onder meer kunnen zien of het opgebouwde pensioen toereikend is en hoe zij daar invloed op kunnen uitoefenen.

Groeiende vraag naar beschikbare premie pensioenoplossingen

De PPI voorziet volgens Willis Towers Watson in de groeiende vraag naar beschikbare premie pensioenoplossingen voor ondernemingen vanaf 100 medewerkers. LifeSight Nederland is ondergebracht in een aparte stichting met een onafhankelijk bestuur, en werkt met externe partners op het gebied van administratie, vermogensbeheer en verzekering.

Rolf Kooijman, voorzitter van het bestuur van Stichting LifeSight: “Het is noodzakelijk om snel in te kunnen spelen op steeds weer nieuwe ontwikkelingen in de pensioenmarkt. Het vertrouwen van werkgevers en werknemers in pensioenregelingen is echter niet altijd even groot. Zo wordt weleens getwijfeld aan het rendement, maar ook aan de stabiliteit en de uitvoering van regelingen. Wij hebben met LifeSight een onafhankelijke premiepensioeninstelling (PPI) neergezet die inspeelt op de behoefte aan transparantie, flexibiliteit en een optimaal rendement.”

Multi-employer pensioeninstellingen

Towers Watson PPI, de voorganger van LifeSight, vormde in 2013 de eerste van een reeks door Willis Towers Watson opgerichte multi-employer pensioeninstellingen. Inmiddels zijn er vergelijkbare ‘master trusts’ actief in Groot-Brittannië, België, Ierland en Zuid-Afrika.