Nieuwe NN-campagne: ‘Er is maar één Nederlander zoals jij’

NN grijpt voor de campagne terug op 170 jaar historie. “Al meer dan 170 jaar is Nationale-Nederlanden vertrouwd met Nederland en alle verschillende inwoners. Vanuit die ervaring doet het alles om persoonlijke service te bieden die aansluit op het leven van elk van die Nederlanders. Nederland is bijzonder. We delen een taal, gebruiken, trekjes, gewoontes en we denken dat we elkaar altijd in het buitenland zo kunnen herkennen. Maar Nederlanders zijn ook trots op hun individualiteit. Hun eigenzinnigheid. Zo hebben we allemaal onze eigen dromen en individuele wensen”, zo luidt de toelichting op de campagne.

Services

In de campagne, die voorbij zal komen op tv, radio en online, worden verschillende Nederlanders voorgesteld. Vanaf medio september voegt de verzekeraar informatie over twee services toe: ‘Jouw inkomen later’ (om het pensioenbewustzijn te vergroten) en ‘Beheerd Beleggen’ (een vermogensbeheerproduct). “De twee aanvullende campagnes laten zien dat mensen op een eenvoudige, laagdrempelige en toegankelijke wijze wel degelijk invloed kunnen hebben op hun eigen financiële toekomst”, aldus de verzekeraar.

Pensioenbewustzijn

Met de online service en app ‘Jouw inkomen later’ tracht NN het pensioenbewustzijn van Nederlanders te vergroten. “In zes eenvoudige stappen zien ze hoe ze ervoor staan en krijgt men tips om het inkomen voor later eventueel aan te vullen. De service biedt geen advies, daarvoor kan men terecht bij de financieel adviseur.”

Spaargeld

Beheerd Beleggen is een vermogensbeheerproduct ‘voor klanten die meer uit hun spaargeld willen halen, maar zelf weinig of geen kennis hebben van beleggen’. Deze service is beschikbaar vanaf € 50 per maand of € 1.000 eenmalig.