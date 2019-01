Zomerserie (5): zeven vragen aan Arthur van der Wal van NN

In de zomerluwte komt amweb met een serie interviews met mensen uit de verzekeringssector. Luchtig, maar toch prikkelend. We leggen ze tien vragen voor, waarvan ze er zeven moeten beantwoorden. De vijfde in de reeks is Arthur van der Wal, directeur pensioen bij NN.

1. We zijn halverwege 2016. Hoe zou je het jaar tot nu toe kenschetsen? Wat ging goed? Wat ging fout?

“Er wordt ook in 2016 weer veel gesproken over een nieuw pensioenstelsel. Dit is geen “luxe-discussie”, want het stelsel staat onder grote druk. Het ziet er naar uit dat de noodzakelijke, fundamentele veranderingen nog langer op zich laten wachten. Als we niet oppassen leidt dit tot gemiste kansen die we niet meer kunnen herstellen”.

2. Waar ga je heen met zomervakantie? En waarom?

“Costa Rica. We maken om het jaar een verre reis met onze kinderen. Na Canada en Zuid-Afrika was nu Midden-Amerika aan de beurt. We hoorden veel goede verhalen over Costa Rica. Onze jongste zoon maakte alvast een werkstuk over Costa Rica op school, dus we zijn goed voorbereid. We kijken er naar uit!”

3. Als je één ding in de markt zou kunnen veranderen, wat zou dat dan zijn?

“Een veel groter pensioenbewustzijn onder mensen. Dat is momenteel erg laag, terwijl de verantwoordelijkheid voor het inkomen voor later steeds meer bij het individu komt te liggen. Als Nationale-Nederlanden werken we keihard om mensen pensioenbewuster te maken, het blijft echter iets van de lange adem.”

4. Gebruik je je smartphone op vakantie? Waarvoor en hoe vaak?

“Jazeker, voor handige apps, Whatsappen, muziek etc etc. Ik ben redelijk “vergroeid” met mijn smartphone moet ik toegeven. En af en toe houd ik op vakantie mijn email in de gaten. Kijken of er nog iets gebeurt in de pensioenmarkt…”

5. Welk boek zou iedereen deze zomer moeten lezen en waarom?

“Long walk to freedom van Nelson Mandela. Maakt elke keer weer een diepe indruk. De wereld heeft veel behoefte aan mensen zoals Mandela, juist nu!”

6. Als je nichtje van 21 bij je komt voor advies, want ze wil een financieel advieskantoor beginnen, dan zeg je…

“Graag! Want onze sector moet blijven “verjongen” om relevant te blijven. En dan zijn de ideeën en competenties van die generatie meer dan welkom. Dit stimuleren we bij Nationale-Nederlanden bijvoorbeeld ook met stages en trainees.”

7. Mijn boodschap aan het intermediair in Nederland is…

“Alleen samen zijn we in staat om de uitdagingen in de sector aan te pakken. Ik bouw liever bruggen dan loopgraven, daar zijn onze gezamenlijke klanten het meest bij gebaat.”

