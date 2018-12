Samenwerking BrightPensioen en Allianz

BrightPensioen en verzekeraar Allianz gaan samenwerken. Dit geeft klanten van BrightPensioen de mogelijkheid zich desgewenst aanvullend te verzekeren. Allianz kan door de samenwerking nu ook een derde pijler pensioen-oplossing bieden en krijgt via BrightPensioen toegang tot de groeiende groep zzp’ers in Nederland. Onderdeel van de samenwerking is het belang van 7,6% dat Allianz krijgt in BrightPensioen.

Sjaak Zonneveld, directeur BrightPensioen, licht de keuze voor de samenwerking met Allianz toe. “In het vierde kwartaal van 2015 zijn we op zoek gegaan naar een strategische partner zodat we ons pensioenproduct konden uitbreiden. Naast pensioenopbouw zijn veel zzp’ers ook op zoek naar oplossingen voor bijvoorbeeld arbeids­ongeschiktheid of overlijden. En dat geldt ook voor werkgevers die BrightPensioen kiezen als alternatief voor traditioneel pensioen. Daarvoor was een samenwerking met een verzekeraar nodig. De goede reputatie van Allianz, de wil tot vernieuwen, haar focus op duurzaamheid en het feit dat we niet hoeven te concurreren met een bestaand product van de verzekeraar waren de belangrijkste redenen voor onze keuze voor Allianz.”

Win-win

Henk Boeve, Managing Director Allianz Nederland Levensverzekering, merkt op dat de pensioenwereld de komende jaren gaat veranderen. “We gaan naar een stelsel van individuele pensioenpotjes waarbij er steeds meer verantwoordelijkheid bij het individu zal komen te liggen. Daarnaast wordt arbeid steeds flexibeler en de groep zelfstandige professionals zal fors verder groeien. BrightPensioen is een van de meest vernieuwende spelers op de pensioenmarkt en speelt in op deze trends. Doordat Allianz op dit moment geen derde pijler oplossingen biedt en BrightPensioen geen verzekerde oplossingen, zijn we volstrekt complementair. Daarnaast sprak de vernieuwende marktpropositie van BrightPensioen ons erg aan. Als ‘traditionele’ verzekeraar gaan we hier ook veel van leren. Een samenwerking levert dan een duidelijke win-win op.”