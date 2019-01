AFM: geef elke Nederlander een persoonlijke pensioenrekening

In een interview met De Telegraaf vandaag licht AFM-voorzitter Merel van Vroonhoven het AFM-standpunt toe. Op een persoonlijke pensioenrekening moet volgens haar in één oogopslag te zien zijn wat iemand daadwerkelijk heeft gespaard voor zijn eigen pensioen. Op dit moment is dat met mijnpensioenoverzicht.nl niet het geval, stelt zij in het dagblad. “Nee, onder allerlei aannames en veronderstellingen zou dat het bedrag kunnen zijn dat je krijgt. Maar het is niet gezegd dat dat zo is. Als de veronderstellingen over de rente, over de vergrijzing, over het aantal baanwisselingen allemaal niet kloppen – en de kans is groot dat de wereld er over twintig jaar anders uitziet dan we nu denken – dan komt dat bedrag er niet uit.”

Uitgangspunten

De AFM vindt drie uitgangspunten van belang voor een nieuw pensioenstelsel. De eerste is de persoonlijke pensioenrekening die eenvoudig laat zien hoeveel pensioen een deelnemer heeft opgebouwd. Ook kan een deelnemer zijn pensioen dan makkelijker meenemen bij het wisselen van baan. “Dit zorgt voor meer inzicht in de eigen pensioenopbouw en flexibiliteit. Het opbouwen van pensioen vindt nog wel plaats binnen een collectief. Dit maakt het mogelijk om de kosten laag te houden en een aantal risico’s samen op te vangen”, aldus de AFM.

Rekening houden met de verschillen

Een persoonlijke pensioenrekening maakt het volgens de toezichthouder ook mogelijk om de pensioenopbouw beter aan te laten sluiten op de persoonlijke situatie van de deelnemer. “Allereerst door een individueel en leeftijdsafhankelijk beleggingsbeleid te hanteren, zodat er voor jongeren meer en voor ouderen minder risicovol kan worden belegd. Dit geeft oudere deelnemers meer zekerheid en jongere deelnemers kans op een hoger rendement.”

De transparantie en flexibiliteit van persoonlijke pensioenrekeningen maken het bovendien gemakkelijker om toekomstige wijzigingen in het pensioenstelsel door te voeren, zo voert de AFM aan.

Balans tussen keuzevrijheid en bescherming

Het is van belang, zegt de toezichthouder, dat de juiste balans wordt gevonden tussen keuzevrijheid en bescherming voor de deelnemer tegen verkeerde keuzes. “De verplichting voor werknemers om pensioen op te bouwen moet behouden blijven. Wanneer blijkt dat bepaalde groepen, zoals ZZP-ers, hun oudedagsvoorziening zelf niet voldoende verzorgen, moet onderzocht worden of de verplichting naar deze groepen moet worden uitgebreid. Als de deelnemer keuzevrijheid krijgt, vindt de AFM het belangrijk dat keuzemogelijkheden aansluiten bij wat we weten over het keuzegedrag van mensen. Hierbij is het van belang om te onderzoeken welke zorgplichteisen in een nieuw pensioenstelsel passend zijn.”

Financiële planning

De AFM is ook van mening dat er meer aandacht moet komen voor financiële planning die breder is dan uitsluitend de tweede pijler pensioen. “Daarom zijn initiatieven die het maken van een financiële planning ondersteunen, zoals mogelijk een verplichte periodieke financiële APK, van grote toegevoegde waarde voor deelnemers.”