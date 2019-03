VNL: pensioenstelsel moet op de schop

De premie zouden werknemers vervolgens als extra salaris naar eigen inzicht kunnen aanwenden, bijvoorbeeld door te beleggen, via een koopsompolis of door af te lossen op de hypotheek. Van Klaveren zegt in de nota ook af te willen van het gedwongen pensioensparen bij ongekozen bedrijfstakpensioenfondsen. Mensen die toch liever via een pensioenfonds sparen, kunnen dat doen via een persoonlijke pensioenrekening, waarin naar eigen inzicht een maandelijks bedrag moet worden gestort. “Naar de geest van het Chileense model”, staat te lezen in de nota. Die rekening kunnen ze, in tegenstelling tot nu. makkelijk overhevelen naar een ander fonds of verzekeraar, als het resultaat of beleggingsbeleid tegenvalt. De gedachte dat de overheid aan burgers voorschrijft of, hoe en waar zij een aanvullend pensioen opbouwen, is volgens Van Klaveren “niet meer van deze tijd en getuigt de angst voor meer vrijheid van weinig geloof in de zelfredzaamheid van de burger.”

Volgens VNL moet er ruimte komen voor een waardevaste, flexibele AOW of een uitkering in deeltijd, voor ouderen die langer willen doorwerken of rustig willen afbouwen. De AOW-leeftijd wordt als het aan de partij van Van Klaveren ligt vastgezet op 67, en stijgt niet nog verder met de levensverwachting. “Iemand die geboren is in 1960 gaat pas met pensioen als hij bijna 68 jaar is, iemand die in 1970 geboren is op z’n 69e en iemand uit 1980 moet straks doorwerken tot bijna zijn 71ste levensjaar. Dat is niet realistisch”, meent Van Klaveren.