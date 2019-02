Kamervragen over verhuizing BP pensioenfonds

Lodders stelt in haar brief dat bedrijven pensioenen de grens over brengen om de kosten te drukken. “Het pensioenfonds BP denkt € 1 mln aan kosten te kunnen besparen door de Nederlandse regeling te bundelen met andere landen.”

Van de staatssecretaris wil Lodders weten wat het kostenvoordeel in bijvoorbeeld België kan zijn. “En is een dergelijke bundeling ook mogelijk in Nederland?” Het kamerlid vraagt zich ook af hoeveel bedrijven de afgelopen vijf jaar hun pensioenregeling hebben onder gebracht bij een buitenlandse uitvoerder.

“Welk pensioenvermogen is hierbij overgeheveld? Hoeveel bedrijven en pensioenvermogen zijn voornemens, of hebben zich inmiddels bij de Nederlandse Bank gemeld, dit het komende jaar te gaan doen?”

Ook is Lodders kritisch over het huidige vestigingsklimaat voor pensioenfondsen. Ze wil van Klijnsma weten welke concrete stappen er de afgelopen jaren zijn gezet om het vestigingsklimaat voor pensioenfondsen te verbeteren. “Welke stappen zien concreet toe op het verlagen van kosten voor de pensioenuitvoerders?”

Daarnaast vraagt Lodders zich af of de huidige ontwikkelingen aanleiding zijn om de regelgeving, bijvoorbeeld van het algemeen pensioenfonds (APF), uit te breiden met een grensoverschrijdende werking.

Eerder deze week heeft europarlementariër Paul Tang (PvdA) de Europese toezichthouder EIOPA gevraagd om de verhuizing van het Nederlandse BP pensioenfonds te beoordelen. Tang maakt zich zorgen en vindt dat het niet zo kan zijn dat pensioenfondsen voor België kiezen “omdat daar minder streng toezicht is of mindere strenge regels gelden. In Nederland is de bescherming van pensioenen goed geregeld en we willen niet dat deze pensioenen in gevaar komen.”