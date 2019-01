Europarlementariër Tang bezorgd over verhuizing BP-fonds naar België

Paul Tang maakt zich zorgen: “Het mag niet zo zijn dat BP of een ander fonds België kiest omdat daar minder streng toezicht is of mindere strenge regels gelden. In Nederland is de bescherming van pensioenen goed geregeld en we willen niet dat deze pensioenen in gevaar komen. Verhuizen kan alleen plaatsvinden als er harde garanties zijn dat de pensioenen van leden van het fonds voldoende beschermd worden.”

De Europese toezichthouder heeft volgens Tang als duidelijk omschreven opdracht dergelijke ‘reguleringsarbitrage’ te voorkomen. “Daarom zijn de vragen aan EIOPA gericht. De Europese markt voor grensoverschrijdende pensioenfondsen is nog klein. Van de ongeveer 25.000 pensioenfondsen in de EU opereren er nog geen honderd grensoverschrijdend. Toch zijn er gevallen bekend van pensioenfondsen die ‘shoppen’ naar een land met een coulant regime. We willen niet dat pensioenfondsen op zoek gaan naar landen met de meest coulante toezichthouder of de meest ruime regels. Werknemers hebben hard gewerkt voor hun pensioen en moeten er dan ook zeker van zijn dat hun inleg geen gevaar loopt.”