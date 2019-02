Zzp’ers gedupeerd door verschuiving AOW-leeftijd

De pensioenleeftijd is in 2013 verhoogd naar 67 jaar. Vanaf dat moment heb je recht op een AOW-uitkering. Maar deze leeftijdsverhogingverhoging zorgt bij zelfstandige ondernemers voor veel onrust, zo blijkt in de uitzending van Radar van maandagavond.

De arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die zijn afgesloten lopen vaak maar tot 60 of 65 jaar. Door de verhoging ontstaat een gat, waarin ze dus jarenlang onverzekerd zijn. In de studio van Radar eis Maarten Post, voorzitter van stichting ZZP Nederland compensatie van het kabinet. “Het kabinetsbesluit om de AOW-leeftijd minimaal twee jaar te verschuiven, kan fatale gevolgen hebben voor het inkomen van zzp’ers met een arbeidsongeschiktheidsverzekering”, zegt Post. “Deze polissen hebben in de meeste gevallen een eindleeftijd van 65 jaar of bij sommige beroepen zelfs 60 of 55 jaar. Wie dan nog arbeidsongeschikt is, kan minimaal twee jaar op een houtje bijten. De overheid heeft met dit besluit de spelregels veranderd tijdens het spel, zonder rekening te houden met bestaande private verzekeringscontracten met een einddatum 65.”

Wal en schip

Advocaat Karen Machchielsen merkt op dat verzekeraars nog lang niet iedereen tot de AOW-leeftijd verzekeren. “Mensen met een hoger risico op arbeidsongeschiktheid worden uitgesloten op latere leeftijd en vallen hierdoor tussen wal en schip. Verzekeraars weigeren ook zzp’ers die reeds arbeidsongeschikt zijn te compenseren, omdat het ‘brandende huizen’ zijn, die zijn niet te verzekeren.” Stichting ZZP Nederland is van mening dat de overheid, die deze brand heeft veroorzaakt door de AOW-leeftijd te verschuiven, de gedupeerde zzp’ers dient te compenseren voor de inkomensschade die zij daarvan ondervinden.

Volgens Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars, kan niet iedereen tot zijn 67e verzekerd zijn. “De premie voor mensen met risicovolle beroepen wordt dan veel te hoog. Het Verbond stelt echter wel: waar iemand nu een AOV tot zijn 65e heeft, is het mogelijk deze eindleeftijd te verhogen.”

Overgangsregeling schiet tekort

De door het Kabinet ingestelde ‘overgangsuitkering AOW’ volgens Smit voor de meeste gedupeerden volstrekt ontoereikend en heeft alle kenmerken van een bijstandsregeling. “Het is onbegrijpelijk dat volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer hiermee akkoord zijn gegaan.Wij vinden dat in alle AOV-polissen de optie moet worden aangeboden om de AOW-leeftijd als eindleeftijd te nemen. Daarmee voorkom je nog meer ellende als de overheid de AOW-leeftijd nog verder opschuift. Er moet overigens ook een oplossing worden gevonden voor zzp’ers die nu niet worden geaccepteerd vanwege hun beroep of met een lagere eindleeftijd (soms 55 jaar) genoegen moeten nemen.”