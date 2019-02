Helft Nederlandse zzp’ers spaart voor later

De helft van de Nederlandse zzp’ers bouwt, naast de AOW, pensioen op en heeft daarmee inkomen voor later geregeld. Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer in opdracht van Nationale-Nederlanden. 845 zzp’ers zijn ondervraagd.

“De zzp’er wordt zich steeds meer bewust van zijn pensioen”, zegt Ferd Beukers, financieel expert bij Nationale-Nederlanden naar aanleiding van het onderzoek. In 2015 bouwde vier op de tien zzp’ers pensioen op naast de AOW. Dat is bijna 20% meer dan het jaar ervoor. Het zzp-pensioen bestaat uit een aantal pijlers, waaronder de AOW, lijfrente en vermogen.

Pijlers

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste zzp’ers hun pensioen regelen door te sparen. 42% doet dit via een spaar- en/of beleggersrekening en 32% doet dit middels een bankspaarregeling. Lijfrenteregelingen (39%) en de fiscale oudedagsreserve (37%) zijn ook populaire methoden om te voorzien in de oude dag. Ruim een kwart van de zzp’ers ziet de hypotheekvrije woning of de overwaarde van de woning (23%) als pensioen. Een klein deel van de zzp’ers bouwt pensioen op in eigen beheer, bijvoorbeeld via een eigen BV (14%).

Discussie

De pensioendiscussie voor zzp’ers woedt al langer. Vorige week maandag kwam er in een uitzending van Radar naar voren dat zzp’ers gedupeerd worden door het verschuiven van de AOW-leeftijd. Een ook eind vorig jaar was er een flinke discussie. Gijs van Dijk van FNV Zelfstandigen zei destijds: “Als we vinden dat iedereen in dit land bij de AOW nog een oudedagsvoorziening moet hebben, kun je je wel iets voorstellen bij een verplichtstelling. Bijvoorbeeld met een opt-out optie voor zelfstandigen die echt aantonen dat ze hun pensioen steken in de uitbouw van hun zaak, een eigen huis of iets anders.”