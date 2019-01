Toezichthouders onderzoeken informatievoorziening pensioenfondsen

De toezichthouders AFM en DNB gaan samen onderzoek doen onder pensioenfondsen om vast te stellen of de pensioenfondsen hun deelnemers en pensioengerechtigden goed informeren over de te verwachten pensioenontwikkelingen op de korte tot middellange termijn.

“Nu veel pensioenfondsen in tekort verkeren, zullen zij de komende jaren niet de beoogde toeslagen kunnen verlenen. In een aantal gevallen zullen zij zelfs mogelijk pensioenen moeten verlagen”, aldus de AFM.

Met het onderzoek Financiële Opzet & Informatie onderzoeken de toezichthouders ongeveer 140 pensioenfondsen; de fondsen die eind vorig jaar een beleidsdekkingsgraad hadden onder de indexatiegrens van 110%. “We bekijken of hun informatie over toeslagen en verlagingen consistent is met de financiële opzet, en of die informatie correct, evenwichtig en duidelijk is.”

Informatieverzoek

De geselecteerde pensioenfondsen krijgen in april een informatieverzoek en krijgen na het onderzoek brieven met individuele bevindingen. In het laatste kwartaal van 2016 informeren DNB en AFM alle pensioenfondsen over de belangrijkste bevindingen.