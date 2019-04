Stichting Geldbelangen wil uitbreiding variabele pensioenregeling

“De Stichting heeft deze al eerder kenbaar gemaakt en in het gesprek nader toegelicht”, laat het Verbond weten. “In het overleg werd nog eens duidelijk hoe groot de impact van de lage rente is op pensioenregelingen en dat de introductie van een regeling die doorbeleggen na pensioendatum mogelijk maakt, een welkom alternatief biedt.”

Aan het omzetten van reeds ingegane pensioenregelingen met een gegarandeerde uitkering zitten de nodige haken en ogen. Het Verbond laat op dit moment analyses uitvoeren om inzicht te krijgen in de gevolgen van het openbreken van het huidige contract en het aangaan van een nieuw contract voor een variabele pensioenuitkering. Onderdeel van deze analyses is of en zo ja, onder welke omstandigheden en met welke kans, dit voordelig of nadelig kan zijn voor de betrokken gepensioneerden. De uitkomsten van de analyses zal het Verbond met de staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken bespreken. Het Verbond en de Stichting Geldbelangen hebben afgesproken goed contact te houden over het verdere verloop van deze discussie.

Het is niet de eerste keer dat Stichting Geldbelangen deze pensioenregeling hekelt. Een maand geleden riep Rob Goedhart de Tweede Kamer op nog eens goed naar de regeling te kijken.