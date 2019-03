Ondergrens voor korten nadert bij grote pensioenfondsen

Voor veel grote pensioenfondsen nadert de ondergrens die zij zelf hebben gesteld als het punt waarop ze moeten korten. Meerdere fondsen zagen hun dekkingsgraad afgelopen maand met 5% of meer dalen, meldt het FD.

De dekkingsgraad van ABP daalde in januari met 6 procentpunt naar 91,2%. Het ambtenarenfonds heeft de grens voor het korten gesteld rond de 90% en gaat nu hard in die richting. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld zorgfonds PFZW, dat de dekkingsgraad zag dalen van 95% naar 90%. De ondergrens van PFZW is 87%. Metaalfonds PMT moest ook flink inleveren, van 97,4% naar 92,2%.

Als de fondsen onder hun ondergrens geraken, zal dat wel pas per 2017 eventuele consequenties hebben. Voor kortingen is namelijk de stand per 31 december bepalend. Dus mocht een fonds onder de grens komen, heeft het nog de rest van het jaar om te herstellen.