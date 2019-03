Klijnsma: wetsvoorstellen worden geïntegreerd

Klijnsma geeft in een brief aan de Tweede Kamer aan dat diverse Kamerfracties haar verzocht hebben dit voorstel, met het oog op een zorgvuldige en doelmatige behandeling, samen te voegen met het voorstel van Wet variabele pensioenuitkering. “Beide voorstellen beogen doorbeleggen in de uitkeringsfase van premieovereenkomsten mogelijk te maken. Zij verschillen echter qua opzet en in de technische uitwerking. Het lid Lodders en de regering hechten er zeer aan dat er op 1 juli 2016 één wettelijk regime komt voor het doorbeleggen in de uitkeringsfase van premieovereenkomsten”, aldus Klijnsma.

Na overleg met Lodders heeft Klijnsma overeenstemming bereikt over de wijze waarop de twee wetsvoorstellen zullen worden geïntegreerd. Dit gebeurt via een nota van wijziging op het initiatiefvoorstel.