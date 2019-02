IG&H: Delta Lloyd beste pensioenverzekeraar

Adviseurs zijn het meest tevreden over Delta Lloyd als pensioenverzekeraar. Voor de vierde keer op rij is de verzekeraar in de Performancemonitor Pensioen 2015 van adviesbureau IG&H op de eerste plek terecht gekomen.

De Performancemonitor brengt de tevredenheid van adviseurs over verzekeraars in kaart. Delta LLoyd wordt op de onderzochte onderdelen primaire proces, digitale dienstverlening, binnendienst, accountmanagement en producten gewaardeerd met een totaalscore van 7,6.

Nieuwe initiatieven

Bij Delta Lloyd zijn ze blij met het resultaat. “We zijn verheugd met het behaalde resultaat. We hebben de afgelopen jaren onder andere ingezet op de verdere verbetering van onze digitale ondersteuning. Dit levert een nog betere kwaliteit en een snellere verwerking op”, aldus Leon van Riet, algemeen directeur Delta Lloyd Leven. De verzekeraar start dit jaar met nieuwe initiatieven om de tevredenheid van klanten én adviseurs verder te verbeteren. “Daarbij besteden we aandacht aan de introductie van nieuwe producten, pensioencommunicatie en onze digitale portalen. Uiteraard zal Delta Lloyd ook de goede dienstverlening inzetten voor het in oprichting zijnde Algemeen Pensioenfonds. We willen samen met de adviseur producten en services aanbieden die aansluiten bij de wensen van de klant en de gezamenlijke dienstverlening nog beter maken”, aldus Van Riet.