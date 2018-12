Overbruggingsregeling voor AOW-gat uitgebreid

De overbruggingsregeling (OBR) voor mensen die door de verhoging van de AOW-leeftijd met een pensioengat komen te zitten is enigszins uitgebreid. Mensen die tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2015 zijn gaan deelnemen aan een regeling voor prepensioen of iets vergelijkbaars vallen nu ook onder de OBR.

Dat maakte staatssecretaris Jetta Klijnsma bekend via een Kamerbrief. Vorig jaar kwam het probleem van het AOW-gat naar boven. Arbeidsongeschikten krijgen van hun AOV-verzekeraar slechts uitgekeerd tot hun 65e, maar krijgen door het verhogen van de AOW-leeftijd daarna tijdelijk met een inkomengat te maken. De verzekeraar is daar niet voor verantwoordelijk, bleek uit een uitspraak van het KiFiD. En dus werden de ogen op de overheid gericht.

Klijnsma liet weten dat de meeste verzekeraars al een oplossing voor de situatie hebben gevonden. Daarnaast konden mensen die voor 1 januari 2013 een uitkering ontvingen van een private AOV die op 65-jarige leeftijd eindigde aanspraak maken op de tijdelijke OBR AOW. Die regeling is nu uitgebreid naar mensen die tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2015 een uitkering ontvingen van een private AOV en mensen die in die tijd met prepensioen zijn gegaan of deelnemen aan een vergelijkbare regeling.

Voor nieuw af te sluiten AOV’s bieden verzekeraars inmiddels de mogelijkheid om de eindleeftijd op 67 jaar te zetten, liet het Verbond van Verzekeraars aan de staatssecretaris weten. De keuze voor de eindleeftijd is aan de klant, de premiehoogte zal daar ook van afhangen.