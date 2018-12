MoneyView Collectief Pensioen breidt verder uit

MoneyView Collectief Pensioen breidt gestaag uit. Ook het pensioenproduct van BeFrank is nu volledig te berekenen en te vergelijken met producten van andere aanbieders. Ook ABN AMRO en Nationale Nederlanden hebben hun medewerking toegezegd aan opname in MoneyView Collectief Pensioen, maar deze aanbieders hebben nog geen kans gezien om de benodigde gegevens bij MoneyView aan te leveren. Daarmee is het te vergelijken aanbod aan pensioenproducten in MoneyView Collectief Pensioen nagenoeg compleet.