Klijnsma: ‘Salaris topman APG moet omlaag’

Momenteel verdient Sluimers drie keer de Balkenendenorm terwijl de deelnemers van het APG al jaren geen indexatie hebben gekregen. Hij verdient zelfs meer dan Klaas Knot, president van de Nederlandsche Bank, die een jaarsalaris heeft van vier ton.

Hoog salaris

Over het salaris van Sluimers, is Klijnsma duidelijk: “Ik vind dat een zeer hoog salaris.” De staatssecretaris zegt echter niet wat zij wel een acceptabel salaris vindt. “Jullie weten allemaal hoe de discussie rondom topsalarissen gaat, dus het zou heel goed zijn als ze bij het APG nog eens gaan kijken naar de neerwaartse bijstelling van het salaris van de opvolger van Sluimers”, aldus Klijnsma. APG laat aan De Telegraaf weten zich niet te herkennen in de kritiek en dat het salaris van Sluimers in lijn is met de Regeling Beheerst Beloningsbeleid van DNB.

Vertrek

Sluimers vertrekt per 1 januari 2016 als voorzitter van de raad van bestuur van APG Groep. Een interim-voorzitter zal zijn functie overnemen tot er een opvolger is gevonden.