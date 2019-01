Finact neemt DGA Software over

Finact heeft collega-softwareleverancier DGA Software overgenomen. De activiteiten worden vanuit het hoofdkantoor van Finact in Arnhem voortgezet. Volgens Paul de Keijzer, voormalig eigenaar van DGA Software, was er een noodzaak om zowel mogelijk pensioen- en ICT-kennis te bundelen.

Finact ziet de overname als een mogelijkheid om bestaande relaties van DGA Software kennis te laten maken met collectieve pensioensoftware, BPF- en cao-analyses en pensioenplanning. DGA’s kunnen in de toekomst niet meer hun pensioen in eigen beheer opbouwen, dat moet buiten de onderneming gebeuren. “Ongeacht de aankomende wijzigingen, blijft het pensioen van de DGA dus een advieskans voor accountants en pensioenadviseurs”, zegt Maarten Boerhof, vennoot van Finact. Volgens het bedrijf zijn er in Nederland ongeveer 150.000 DGA’s met een pensioenvoorziening in eigen beheer, die samen zo’n € 2 mld aan pensioenpremie betalen. Dat kan volgens de softwareleverancier omgerekend € 4 mld aan investeringen opleveren.