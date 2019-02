‘Bescherming pensioenvermogen zzp’er is wassen neus’

Volgens Jeroen Wolfsen van MoneyWise stelt de bescherming van het pensioenvermogen van zzp’ers die in de bijstand komen in de praktijk weinig voor. “Klanten kunnen een vervelende verrassing krijgen als ze denken dat hun lijfrente of zzp-pensioen veilig is.”

Zzp’ers hoeven hun pensioen niet meer ‘op te eten’ als ze in de bijstand komen. De wet die dat definitief regelt, werd begin november aangenomen in de Tweede Kamer. Het voorstel regelt dat opgebouwd pensioen of lijfrentekapitaal beschermd is voor de vermogenstoets bij het aanvragen van een bijstandsuitkering.

Voorwaarden

Maar Jeroen Wolfsen van vergelijker MoneyWise denkt niet dat de zzp’er er veel mee opschiet. Dat heeft te maken met de twee voorwaarden die gelden om in aanmerking te komen voor de vrijstelling voor de vermogenstoets voor de bijstand. De eerste: de bescherming geldt voor een bedrag tot € 250.000 aan lijfrentekapitaal. De tweede: de bescherming werkt alleen als 5 jaar voorafgaand aan de bijstand er ook daadwerkelijk ieder jaar sprake is geweest van enige inleg.

Wolfsen ziet vooral problemen in die laatste eis. “Zo is het sinds 2001 niet meer toegestaan om premies in te leggen op een oud regime lijfrente. Men voldoet dan dus niet aan de 5 jaars eis. Er is dus geen bescherming. Ook waren veel lijfrentepolissen woekerpolissen en zijn ze in het verleden premievrij gemaakt. Die hebben dus geen bescherming. Immers men voldoet niet aan de voorwaarde dat er 5 jaar voorafgaand aan de bijstand ingelegd is op de lijfrente.”

Hij schat ook de kans groot dat iemand die in geldnood komt als snel gaat bezuinigen op zijn pensioen. En dus niet inlegt op zijn lijfrente. “Hiermee voldoet men dan niet aan de 5 jaars eis en is er geen bescherming. Dus juist mensen die de bijstand in dreigen te gaan, verliezen al snel de bescherming.”

Informeren

Ook vindt Wolfsen het jammer dat Klijnsma het wetsvoorstel een regeling noemt voor het zzp-pensioen. “De indruk wordt hiermee gewekt dat deze vrijstelling voor de bijstand alleen geldt voor een zzp-pensioen. Het voorstel geldt voor alle lijfrentes. Op die manier vergeet men andere mensen met een lijfrente te informeren.”