AFM pleit voor pensioenplanningstool

Er zou een complete pensioenplanningstool moeten komen waarin gegevens over eerste- en tweedepijlerpensioen samengebracht worden, inclusief data over lijfrentes, hypotheken en spaartegoeden. Dit zegt AFM-bestuurder Harman Korte in een interview met PensioenPro.

Gegevens van onder meer de belastingdienst, banken, verzekeraars en pensioenfondsen zouden hiervoor automatisch ingeladen moeten worden. Dit zou staan in een rapport van de AFM dat vandaag verschijnt. Het doel van de planningstool is mensen beter inzicht te geven in hun pensioen en ze aan te sporen eventuele gaten op te vullen. “Het gaat erom dat we mensen in beweging willen krijgen om na te denken over hun pensioen. Het rapport noemt onder meer de mogelijkheid van een planningstool. Daarmee kan de consument zien of het beeld dat hij heeft van zijn pensioen, klopt met de feiten”, aldus een woordvoerder. Het rapport verschijnt later vandaag.