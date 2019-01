Pensioenknippers krijgen ‘shoprecht’ van Klijnsma

Dat laat Klijnsma weten in een brief aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris gaat hiermee in op de motie van Helma Lodders (VVD) en Roos Vermeij (PvdA), die verzochten om een shoprecht bij het tweede aankoopmoment van de opnieuw ingevoerde pensioenknip. Klijnsma gaat dit verwerken in het wetsvoorstel variabele pensioenuitkering.

AFM

In de brief laat Klijnsma ook weten dat uit overleg met het Verbond van Verzekeraars en de AFM gebleken is dat een goede start is gemaakt met de implementatie van de pensioenknip. Klijnsma schrijft dat de AFM toezicht zal blijven houden op de pensioenknip en op de manier waarop verzekeraars daarover communiceren.