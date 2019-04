‘Nederland heeft het een-na-beste pensioenstelsel ter wereld’

Het pensioenstelsel van Nederland is bijna het beste ter wereld, zegt Mercer op basis van eigen onderzoek. Alleen het Deense pensioenstelsel doet het in het onderzoek nog beter dan het Nederlandse.

Vorig jaar stond Nederland nog op de derde plaats, maar Australië werd dit jaar gepasseerd dankzij een toename van het spaartegoed van huishoudens. Mercer stelt dat in Nederland vooral de mate waarin het pensioen voorziet in een leefbaar minimuminkomen het afgelopen jaar is verbeterd. Over de toekomstbestendigheid zijn de geluiden minder positief, de score voor dat onderdeel nam af.

Mercer geeft ook een aantal verbeteringspunten aan voor Nederland. De overheid zou het aantrekkelijker kunnen maken om extra te sparen voor het pensioen en opgebouwd kapitaal moet beter beschermd worden tegen fraude of faillissement van werkgevers. Het belang van aanpassingen neemt toe door de stijging van de levensverwachting. “Zonder aanpassingen kan die niet het hoofd worden geboden en staan pensioenstelsels onder grote druk. Nederland loopt in deze discussie behoorlijk voorop”, schrijft Mercer.

Het zou volgens het adviesbureau zomaar kunnen dat Nederland volgend jaar de eerste plaats op de pensioenranglijst pakt. “Dan gaat de index namelijk rekening houden met het fenomeen dat de pensioendatum gekoppeld is aan de sterftetrend. Nederland is een van de weinige landen waar dat al het geval is”, aldus pensioendeskundige Tim Burggraaf. Allianz riep eerder dit jaar het Nederlandse pensioenstelsel al uit tot ’s werelds beste.