Mercer ziet af van APF

Mercer onderzocht in 2013 al de voor- en nadelen van een algemeen pensioenfonds. “Het leek ons een vehikel waarmee we wat konden en waarover we onze klanten kunnen adviseren. Inmiddels zijn we echter ruim een jaar verder en is de wetgeving aangepast. Zo is er nu de verplichting om een stichting op te richten met een onafhankelijk bestuur. Dit bestuur bepaalt vervolgens welke werkzaamheden uitbesteed worden aan het APF. Het opzetten van een APF vergt een forse investering. Als we dan vervolgens geen zekerheid hebben over het rendement van onze investering, lopen we een groot risico”, aldus Verdegaal. “Dat is voor ons één van de redenen om er vanaf te zien.”

Advies

“Een tweede reden”, zegt Verdegaal , “is dat wij ons nu beter kunnen positioneren als adviseur over het algemeen pensioenfonds. Doordat wij er al zolang op gestudeerd hebben, kunnen wij nu onze klanten goed wegwijs maken in het hoe en waarom van een APF en voor welke APF zij zouden kunnen kiezen en of het verstandig is een eigen APF op te richten.”