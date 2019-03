Hoogleraar Victor Lamme op pensioenevent: ‘AFM heeft geen verstand van menselijk gedrag’

Lamme, tevens mede-eigenaar van Neurensics, een bureau dat consumentengedrag onderzoekt op basis van neuromarketing inzichten, legde de zaal uit dat klanten weglopen als je ze bang maakt. “Als jullie steeds allemaal nare dingen zeggen over pensioen, dan wil ik er niets meer meer weten. En als jullie op zo’n UPO zetten: wij weten de uitkomst ook niet, dan lees ik het niet meer. En dan vertrouw ik jullie niet meer. Je moet het bangmaken aan anderen overlaten en zelf zorgen dat je de veilige haven bent.”

Spaarpot buurman

Je kunt wel gebruik maken van angst als het gaat om ‘fear marketing’ zei de hoogleraar. “Fear of missing out, dat kennen we allemaal. De postcodeloterij is daar een meester in. Je bent bang dat de buren winnen, dus doe je ook mee. Daar moeten jullie van leren. Maak gebruik van peer pressure: laat zien hoe groot de spaarpot van de buurman al is. Laat klanten ook zien hoeveel geld er al voor hen opzij is gelegd. Dat is veel aansprekender dan zo’n maandbedrag, want dat is altijd lager dan je huidige salaris. Niet leuk.”

AFM

Lamme realiseert zich dat de sector gebonden is aan de regels van de toezichthouder die nu juist transparantie voorschrijven. Pensioenuitvoerders kunnen dus niet veel anders. Lamme: “Ik ben ook weleens bij de AFM op bezoek geweest. Daar lopen veel eigenwijze economen in pakken, en die hebben geen verstand van menselijk gedrag. Door al die regelgeving creëer je heel veel weerstand, je haalt alle draagvlak eronder vandaan. Kijk, dat de AFM zich met productontwikkeling bemoeit dat vind ik geweldig. Maar ze moeten zich niet bemoeien met hoe die producten aan de man moeten worden gebracht. Daar hebben ze gewoon geen verstand van.”

Klappen

Eerder die dag stond Joris Luyendijk op het podium om over zijn boek ‘Dit kan niet waar zijn’ te praten. Hij pleit voor een systeem waarin financiële instellingen gewoon failliet kunnen gaan. “Het systeem deugt niet. Als een restaurant poep serveert dan gaat het failliet. ABN Amro verkoopt poep en gaat niet failliet.” Ook vindt hij dat flinke boetes helpen als het misgaat. “Het moet goed pijn doen, er moeten echt klappen vallen. Dat is ook wat ik heb gemist in de woekerpolisaffaire. Er hadden flinke boetes moeten vallen, er hadden veel mensen uit gemoeten. Verzekeraars hadden moeten denken: dat nooit weer.”

Kritische werkgever

In een parallelsessie liet Zwitserleven een kritische werkgever in gesprek gaan met Zwitserlevenmedewerkers. “Wij betalen 2,5 miljoen premie per jaar”, zei Hans van Dijk van Cognizant Technology Solutions. “Ik verwacht dus dat als ik bel, dat de Zwitserlevenmedewerker weet hoeveel actieve deelnemers er in onze regeling zitten en dat er niet eerst een query gedraaid hoeft te worden. En ik wil een terugkoppeling van het aantal werknemers dat inlogt op hun persoonlijke portaal en ik wil weten welke vragen onze werknemers aan de helpdesk stellen. Kortom: ik wil dat Zwitserleven mij als klant ziet. Voor ons heeft de pensioenconsultant een beperkte rol, die gebruiken we echt voor de contractvernieuwing, daarna verwacht ik een directe lijn.” Nicole Oudejans liet namens Zwitserleven weten dat er druk wordt gewerkt aan een reorganisatie waarbij klanten vaste aanspreekpunten hebben.

Momentje

De dag werd gehouden in het voormalige zendstation Radio Kootwijk, midden op de Veluwe. Seada van den Herik, directievoorzitter van Zwitserleven, gaf haar gasten het volgende mee: “Ik hoop dat u vandaag even de tijd vindt om een minuut door het raam te kijken of buiten een minuut te genieten van de prachtige natuur. Kortom, ik hoop dat u even uw Zwitserleven-momentje pakt.”