Expat kan binnenkort pensioenopbouw in buitenland checken

Het instituut ITEM, Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility, van de Universiteit Maastricht start binnenkort een onlineservice waarbij expats in Nederland, Duitsland en België over en weer kunnen inzien hoeveel pensioen ze hebben opgebouwd in een van de andere landen. Het project start in 2016 en kan, volgens de Universiteit Maastricht, worden gezien als een pilot voor de invoering van een dergelijk systeem voor alle lidstaten van de EU.

Het is volgens de universiteit nog te complex om een onlineservice in heel Europa te introduceren. De complete opbouw voor de EU is mogelijk pas over 15 jaar gebruiksklaar. Op dit moment is het bijvoorbeeld voor een Nederlander die in Duitsland, België of een ander EU-land heeft gewerkt niet mogelijk de hoogte van zijn opgebouwde pensioenrechten in dat land in te zien. Een Nederlander kan dat in eigen land wel via www.mijnpensioenoverzicht.nl. Een Belg doet dit op www.mypension.be. Duitsland loopt in dit opzicht wat achter en heeft een dergelijk systeem voor zijn eigen burgers nog niet.

De Universiteit van Maastricht stelt dat een nieuwe internationale service noodzakelijk is omdat er een groeiende groep high potentials, kenniswerkers en grensarbeiders aan het ontstaan is. “Alleen al in Nederland werkten vorig jaar zo’n 80.000 arbeiders uit andere EU-landen. In 2013 waren er binnen de EU 7 miljoen inwoners (3,3 % van de beroepsbevolking) die leefden en werkzaam waren in een andere lidstaat, waarvan 40.000 Nederlandse werknemers. Zij kunnen in het systeem van de toekomst snel en precies in kaart brengen of er eventuele extra’s of juist lacunes in hun oudedagsvoorziening zitten en tijdig een oplossing treffen”, aldus Anouk Bollen, directeur ITEM en universitair hoofddocent Belastingrecht aan de UM.