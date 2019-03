Verbond wil ook keuzevrijheid na pensioenknip

Het Verbond van Verzekeraars is positief over het voorstel dat deelnemers die vanaf juli 2015 gebruik maken van de pensioenknip, bij het tweede aankoopmoment kunnen kiezen voor een andere pensioenaanbieder. Dat laat het Verbond weten naar aanleiding van vragen die tijdens het Algemeen Overleg Pensioenonderwerpen door VVD-Kamerlid Aukje de Vries zijn gesteld. “Dit geeft deelnemers te zijner tijd de mogelijkheid het meest passende aanbod in variabele uitkeringen van dat moment te kiezen”, aldus het Verbond.

De Vries liet tijdens het Algemeen Overleg weten blij te zijn dat de pensioenknip opnieuw wordt heringevoerd. “Met de knip kunnen klanten eerst een deel van het pensioen aankopen om later het resterende deel aan te kopen. De VVD wil echter dat de pensioenknip ook toestaat dat bij de aankoop van het resterende pensioen gekozen kan worden voor een andere aanbieder. Verder wil de VVD een effectenanalyse (op met name de pensioenpremies) van het DNB-besluit om de UFR (Ultimate Forward Rate) aan te passen”, aldus De Vries. Om die shopmogelijkheid te bieden is een wetswijziging nodig. Het Verbond zegt daarover inmiddels in overleg te zijn met het ministerie van Sociale Zaken.