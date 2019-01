Nieuw hypotheeklabel voor werknemers sector zorg en welzijn

Het nieuwe labels is ontwikkeld met medewerking van PGGM&CO, de ledenorganisatie van pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM. Voor de berekening van de maximale leencapaciteit kunnen een onregelmatigheidstoeslag en inkomsten uit tijdelijke en nul-urencontracten meetellen. Ook mogen ouders van ‘starters’ meetekenen op de lening. Woningkopers ontvangen een rentekorting over een deel van de hypotheek als zij een energiezuinige woning kopen of energiebesparende maatregelen nemen. De hypotheek kent drie vormen: annuïteit, lineair en aflossingsvrij, die ook in combinatie mogelijk zijn.

Deelnemers

Attens Hypotheken is alleen beschikbaar voor de ruim 2.5 miljoen deelnemers van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn, dat ook de belegger is in deze hypotheken. Doelstelling is dat Attens Hypotheken over vijf jaar een portefeuille heeft van € 3 mld. Uitgaande van een gemiddelde hypotheeksom van € 200.000 komt dat neer op ongeveer 3.000 hypotheken per jaar. “Als je werkt in de sector zorg en welzijn is een eigen huis vaak moeilijker te financieren. Daarom hebben wij bijgedragen aan de ontwikkeling van Attens Hypotheken. Om deuren te openen voor mensen die werken in de sector zorg en welzijn”, aldus Bart Blanken, directeur-bestuurder van PGGM&CO.

Aantrekkelijk

“Woninghypotheken zijn voor pensioenfondsen een zeer aantrekkelijke belegging, omdat tegenover een goed, stabiel rendement en relatief gering risico staat. Daarmee zijn ze een goed alternatief voor laag renderende staatsobligaties”, aldus George Dröge, directeur van Syntrus Achmea Real Estate & Finance. “Behoudens de advisering aan consumenten doen wij de complete dienstverlening in eigen huis. Op die manier kunnen wij PFZW en haar deelnemers optimaal van dienst zijn met Attens Hypotheken.”