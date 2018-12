Er dreigt weer pensioentegenvaller bij AFM

Dit jaar dreigt er opnieuw een tegenvaller voor toezichthouder AFM ten aanzien van hun pensioenfonds. Eerder dit jaar bleek uit onderzoek dat Follow The Money (FTM) deed voor am: dat het oprichten van het Pensioenfonds AFM en het liquideren van het oude fonds, veel duurder uitpakte dan gepland.

De nieuwe tegenvaller zou betekenen dat er dit jaar nog meer toezichtgeld in de pensioenpot stroomt dan de al geplande € 9,9 mln. Dat is één op de negen euro’s die de AFM uitgeeft, flink meer dan twee jaar geleden: toen ging het om één op de elf toezichteuro’s. Hoe groot de tegenvaller precies is, kan de AFM niet zeggen, stelt FTM op de website. De enige manier om de tegenvaller te voorkomen is als de AFM-medewerkers nog dit jaar akkoord gaan met een versobering van hun pensioen. De onderhandelingen daarover lopen echter nog en maken deel uit van een veel grotere discussie over de arbeidsvoorwaarden, zoals de hypotheekrentekorting voor medewerkers. Die korting werd eerder dit jaar afgeschaft voor nieuwe medewerkers, maar kost nog altijd zo’n € 1 mln voor de werknemers die al in dienst waren.

Drie factoren

De mogelijke pensioentegenvaller zou te wijten zijn drie factoren. De gedaalde rente en de stijging van de levensverwachting raakt alle pensioenfondsen, maar het raakt de AFM extra hard, omdat zij relatief jonge deelnemers heeft in haar pensioenfonds. De lage rente betekent dat pensioenfondsen moeten rekenen met een lagere opbrengst voor hun beleggingen. Het rente-op-rente-effect daarvan tikt harder aan bij een dertiger wiens euro nog dertig of veertig jaar moet renderen, dan bij een zestiger. De derde factor die bijdraagt aan de mogelijke tegenvaller is de onvoorwaardelijke indexatie die de AFM aan haar medewerkers belooft: als de lonen 1 procent stijgen, stijgen ook de pensioenaanspraken van werknemers (niet van de gepensioneerden) met één procent.