Dekkingsgraad pensioenfondsen verder gedaald

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in de maand augustus met 2 procentpunt gedaald van 104% naar 102%. Deze daling werd voornamelijk veroorzaakt door forse verliezen op de wereldwijde aandelenmarkten.



De beleidsdekkingsgraad – gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden en leidend voor kortingen of indexatie – is in de maand augustus gedaald tot 106%. Hiermee is nog net geen sprake van een dekkingstekort en is er ook nog geen direct gevaar op pensioenkortingen. Het is echter wel vier procentpunt onder de grens om te kunnen indexeren. Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt.