BeFrank en Kempen Capital Management samen in pensioen

BeFrank zal naast haar bestaande oplossingen voor vermogensbeheer ook een fiduciaire lifecycle van KCM aanbieden aan relaties van KCM. Met deze samenwerking spelen beide partijen in op een toenemende vraag naar DC-oplossingen.

Synergie

Paul Gerla, directievoorzitter Kempen & Co: “De samenwerking met BeFrank is een mooie stap, waarbij de specialisatie van beide partijen goed tot uiting kan komen. BeFrank is een succesvolle speler met een ondernemend karakter en dat sluit goed aan bij Kempen’s ambitie om onze activiteiten op het gebied van fiduciair management verder uit te bouwen”.

Folkert Pama, directievoorzitter BeFrank, “Wij zien een groeiende behoefte aan DC-oplossingen bij pensioenfondsen. Kempen Capital Management is een kwalitatief krachtig bedrijf die deze groep al met vermogensbeheer bedient. Door nu de handen ineen te slaan, versterken wij elkaar in het bieden van een oplossing. Wij kijken uit naar de samenwerking met Kempen.”

Zelf beleggen

Voor deelnemers bij BeFrank die zelf beleggen, voegde BeFrank enkele KCM fondsen toe aan de keuzemogelijkheden. Kempen & Co heeft bovendien de pensioenregeling voor haar eigen medewerkers ondergebracht bij BeFrank.

Foto: Op de foto ondertekenen Jan Bertus Molenkamp (KCM, links) en Folkert Pama (BeFrank) de samenwerking.