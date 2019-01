‘Pensioenfondsen krijgen imago niet verbeterd’

Pensioenfondsen doen hun best, maar het lukt hen niet om hun imago te verbeteren, in tegenstelling tot banken en verzekeraars. Het FD zocht uit waarom pensioenfondsen zo laag scoren op vertrouwen.

De fondsen werden onlangs weer in verlegenheid gebracht door de MAX-documentaire Zwarte Zwanen, waaruit onder meer naar voren kwam dat er wordt gefraudeerd met pensioengeld. Het zijn klappen die moeilijk te verwerken zijn voor de pensioensector, die zijn uiterste best doet om er wat beter op te komen staan. De fondsen investeren in toegankelijke promotiefilms en gaan bijvoorbeeld op de Libelle Zomerweek staan, schrijft het FD. Toch blijft het vertrouwen laag met een score van 57%, terwijl banken en verzekeraars intussen alweer rond de 75% scoren.

Alfred Kool, communicatieadviseur bij Towers Watson, zegt daarover: “Alles wat pensioenfondsen nu zeggen wordt met een korrel zout genomen. De samenleving vertrouwt hen niet.” Paul Stamsnijder, partner bij de Reputatiegroep, probeert dat sentiment te verklaren: “De grootste fout die de pensioenfondsen hebben gemaakt is, dat ze mensen nooit hebben uitgelegd dat er een risico was dat het pensioen lager zou uitvallen. Toen er ineens kortingen nodig waren, voelden mensen zich belazerd.”

Door het stof

Volgens communicatieadviseur Kool is er maar één manier om het vertrouwen terug te winnen: “Ze moeten door het stof. Eerlijk zeggen dat de oude tijd niet terug komt.” Daar is ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool het mee eens: “We komen uit een cultuur van ‘ga maar slapen, het komt wel goed’, dat kan nu niet meer. Deelnemers zijn kritischer geworden. We moeten nu een eerlijkere boodschap brengen, namelijk dat koopkrachtbehoud er de komende jaren niet in zit.”