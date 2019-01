‘Grote veranderingen op komst bij pensioen in eigen beheer’

Het FD schreef afgelopen weekend over de ingrijpende maatregelen die Eric Wiebes (foto), staatssecretaris van Financiën, wil doorvoeren bij het pensioen in eigen beheer. Die veranderingen moeten per 1 januari aanstaande door worden gevoerd.

De huidige manier van pensioen opbouwen binnen de bv heeft zijn langste tijd gehad, concludeert het FD. Voor de meeste directeur-grootaandeelhouders (DGA) is het pensioen een obstakel geworden voor het uitkeren van dividend. In het verleden was pensioen in de eigen bv juist heel aantrekkelijk: dotaties waren aftrekbaar voor de belasting en het geld bleef in de bv. Dat is nu niet langer zo.

Wiebes wil daar wat aan doen en geeft twee oplossingsrichtingen: de oudedagbestemmingsreserve (OBR) en het oudedagssparen. Die laatste variant, waarbij de DGA jaarlijks een percentage van zijn loon, tot € 100.000, opzij zet heeft Wiebes’ voorkeur. “Beide voorgestelde varianten rekenen af met het pensioendenken: een DGA bouwt niet langer pensioenaanspraken op, zoals bij een middel- of eindloonregeling, maar slechts een spaarpot”, zegt Masha Bril, pensioenexpert van ABN Amro MeesPierson. Aan het einde van de rit moet de spaarpot worden gebruikt voor het aankopen van een (bancaire) lijfrente voor de DGA, of het geld kan door de bv aan hem worden uitgekeerd gedurende een periode van twintig jaar.

Partnerpensioen

Een nadeel van de veranderingen is dat het partnerpensioen van de DGA erbij inschiet. Zij heeft dan niet langer aanspraak op het nabestaandenpensioen in in het geval van een scheiding ook geen recht meer de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen.