Aon begint rechtszaak tegen OR

Aon is naar de rechter gestapt omdat de risicoadviseur en zijn ondernemingsraad (OR) het niet eens zijn over het verhuizen van de pensioenen naar België. De medewerkers zouden vorige week op de hoogte zijn gebracht via een interne mail. Ronald Boer, directeur juridische zaken bij Aon heeft dit bevestigd aan het FD.

Aon maakte vorig jaar bekend de pensioenen over te willen hevelen naar België. De OR heeft echter onlangs aangegeven niet blij te zijn met de verhuizing. Meerdere gepensioneerden en (ex-)werknemers van Aon maken zich zorgen over de kwaliteit van het Belgische pensioenstelsel. Aon liet in april weten nog geen toestemming te hebben van de OR, maar stelde dat de raad alleen iets te zeggen heeft over een klein onderdeel van het proces. Dit schoot in het verkeerde keelgat bij de OR, die vervolgens brieven stuurde naar De Nederlandsche Bank en de Belgische toezichthouder FSMA.

“De werkgever vindt dat de OR niet gaat over de wijziging van de uitvoeringsovereenkomst en dus over wijze waarop Aon de pensioenregeling gaat uitvoeren. Dat is een kwestie tussen de werkgever en het pensioenfonds”, zegt Boer tegen het FD. De rechter moet zich nu buigen over wie de uiteindelijke beslissing mag maken. Boer verwacht dat er binnen drie tot zes maanden uitsluitsel zal zijn over de kwestie.