AFM en DNB richten mogelijk gezamenlijk Algemeen Pensioenfonds op

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) beraden zich momenteel op de mogelijkheid om samen een Algemeen Pensioenfonds op te richten. Dat blijkt uit het jaarverslag van het pensioenfonds AFM over 2014. “Het bestuur heeft van de werkgever begrepen dat er verkennende gesprekken plaatsvinden met werkgever DNB over de mogelijkheden van gezamenlijke uitvoering van de pensioenregelingen in een AlgemeenPensioenfonds-vorm”, schrijft het pensioenfondsbestuur van de AFM.

In februari bracht am:magazine naar buiten dat de AFM fors betaalde voor een eigen pensioenfonds met nog geen duizend deelnemers. Het pensioenfonds dat 1,5 jaar geleden werd opgericht, wrong met de zeer kritische houding die de toezichthouder altijd had tegenover kleine pensioenfondsen. Destijds gaf de AFM aan dat de oprichting van het eigen pensioenfonds slechts een tussenstap was. In het jaarverslag staat dat het bestuur nu op zoek is naar diverse opties voor de uitvoering van het AFM-pensioen. “Het streven was en is om de uitvoering van onze pensioenregeling zo snel mogelijk samen te brengen met die van andere organisaties, zodanig dat die stap schaalvoordelen en kostenefficiency voor de AFM oplevert”, zegt Marcel Proos, woordvoerder bij de AFM.

Door de introductie van het nieuwe pensioenvehikel Algemeen Pensioenfonds ontstaan er voor de AFM nieuwe mogelijkheden. Samen met DNB een APF oprichten is een van de opties, maar ook kan het pensioen van de AFM-werknemers bij een commerciële APF-aanbieder worden ondergebracht. “We voeren verkennende gesprekken met DNB maar kijken ook breder naar de verschillende mogelijkheden om de pensioenuitvoering van de AFM voor de lange termijn in onder te brengen”, aldus Proos. Ook het bestuur van het pensioenfonds steunt een zorgvuldig onderzoek naar mogelijke alternatieven. “Zorgvuldigheid is in het belang van de deelnemers. Dit onderzoek zal dus enige tijd kosten. Wij staan in nauw contact met de werkgever en andere belanghebbenden om dit onderzoek waar mogelijk te faciliteren”, aldus het bestuur van het pensioenfonds.