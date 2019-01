Tandartsbezoek wint het van pensioen

Weliswaar is de maatschappelijke belangstelling voor het onderwerp pensioen groot, maar dat leidt vooralsnog niet tot ander gedrag ten aanzien van het pensioen. Ruim zeven van de tien Nederlanders vult liever de belastingaangifte in of geeft de voorkeur aan een bezoek aan de tandarts dan zijn pensioenoverzicht te bekijken. Dit blijkt uit onderzoek van het onderzoeksbureau Kien in opdracht van Nationale-Nederlanden.

De belangrijkste reden om ons niet te verdiepen in ons pensioen is dat het saai en ingewikkeld is. Bovendien weet 44% van de Nederlanders ook niet waar hij of zij moet beginnen. Jongeren blijven pensioen vooral zien als iets voor de toekomst. Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim 1000 respondenten.

Werkgevers

Nederlanders wisselen ook steeds vaker van baan en bouwen daardoor steeds meer verschillende pensioenpotjes op bij verzekeraars of pensioenfondsen. We geven nu aan gemiddeld vijf verschillende werkgevers te hebben gehad. In de toekomst zal dit aantal alleen maar toenemen, verwacht 63% van werkend Nederland.

Kennis ontbreekt

Uit het onderzoek blijkt ook dat onze kennis veel te wensen overlaat: maar liefst 36% is niet op de hoogte van het aantal verschillende pensioenpotjes en bijna de helft van de ondervraagden kent de bedragen niet. De voorwaarden van de verschillende pensioenpotjes zijn bij slechts 20% van de pensioengerechtigden bekend. En 49% zegt niet op de hoogte te zijn van de mogelijkheid om verschillende pensioenpotjes onder te brengen bij één fonds of verzekeraar.

APK check

Uit het onderzoek blijkt dat 59% van werkend Nederland zijn pensioen graag op een rijtje krijgt en advies wil krijgen wat te doen. Mannen zouden graag een soort APK check voor pensioen willen hebben (53%). Meer dan de helft wil zijn pensioen het liefst onderbrengen bij één fonds of verzekeraar zodat deze partij duidelijkheid kan verschaffen. Van de nieuwe werkgever wordt verwacht dat hij/zij ons alles vertelt over de pensioenregeling.