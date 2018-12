Mercer lanceert pensioenplanning app

Mercer lanceert een online pensioenplanning applicatie, PensioenPod , waarmee werknemers alle belangrijke pensioengegevens tot hun beschikking hebben. Met de tool kunnen werknemers onder andere hun lasten afzetten tegen hun kapitaal. “Met deze online applicatie willen we pensioeninformatie behapbaar, makkelijk en begrijpelijk maken”, zegt Tim Burggraaf, Partner bij Mercer.

PensioenPod is ontwikkeld door Valuequest, een initiatief van professionals uit de financiële en ICT-sector. Met de tool kunnen werknemers berekenen wat de verwachte lasten zijn op hun pensioengerechtigde leeftijd en hoeveel kapitaal er nodig is om in die lasten te kunnen voorzien. Voor de berekening worden gegevens van de belastingdienst, het pensioenregister en het NIBUD gebruikt.

Mercer zegt met de app een bijdrage te willen leveren aan de maatschappelijke problematiek en uitdagingen rondom pensioenen.“Het pensioenvraagstuk wordt een steeds belangrijker maatschappelijk thema. De basisvraag ‘heb ik genoeg geld wanneer ik met pensioen ga?’ kunnen veel Nederlanders nog niet beantwoorden. We weten vaak niet wat onze pensioendatum is en hoeveel inkomen we op dat moment hebben. Mercer wil mensen op weg helpen bij het beantwoorden van deze vraag, op een eenvoudige en overzichtelijke manier”, aldus Burggraaf.