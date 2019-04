‘Beschouw persoonlijke investering in start-up als pensioenopbouw’

De economie in Nederland heeft die ruimte volgens ZZP Netwerk Nederland hard nodig. “Je biedt (investerende) ondernemers zo extra én creatieve kansen om iets voor hun pensioen op te bouwen,” zegt Jerry Helmers, voorzitter van ZZP Netwerk Nederland. “Want, banksparen loont zich niet meer gezien de immer dalende rentes. Je kunt weliswaar ook via allerlei beleggingsfondsen sparen voor je pensioen, maar waarom kan dit niet door je geld rechtstreeks te investeren in veelbelovende start-ups die mooie dingen met je geld willen en kunnen doen.”

Voordelen

De voordelen van pensioenopbouw via investeringen zijn volgens de vereniging dat investerende ondernemers een beter rendement halen op hun inleg, als de start-up succesvol is. Daarnaast genereert het plan meer inkomen voor beginnende ondernemers, wordt de onderlinge betrokkenheid van ondernemers gegroeid en wordt het probleem van ondernemers die geen investering krijgen van de bank opgelost. Als voorwaarde voor het eigen plan stelt de vereniging dat er van te voren een loopperiode moet worden vastgesteld waarbinnen het rendement nog niet mag worden opgenomen door de investeerder.

Nauwelijks invloed

Helmers denkt dat zijn plan meer oplevert dan ‘traditionele’ pensioenopbouw: “Neem nu eens een ondernemer, die jaarlijks gemiddeld € 5.000 pensioenpremie stort, bijvoorbeeld via banksparen. De rente is zo ongekend laag, ook voor langere looptijden, dat je weet dat de opbrengsten nihil zijn. Hoezo pensioenopbouw? Waarom je pensioen laten groeien via beleggingsfondsen waar de top beslissingen neemt en de spaarder nauwelijks direct invloed heeft op de keuzes van die top.”

De voorzitter vervolgt: “Dan kun je dus beter je geld rechtstreeks investeren in een andere onderneming. Of je € 5.000 via Crowdfunding aan inspirerende start-ups gunnen. Je bent ineens meer dan ooit zelf verantwoordelijk! Als je die bedragen dan fiscaal mag opvoeren als aftrekpost, tot aan het maximum van de jaar- en/of reserveringsruimte, dan wordt direct investeren ineens veel interessanter en toegankelijker. En hoe mooi is het niet als je bijvoorbeeld een paar jaar later je investering terug hebt verdiend inclusief de afgesproken vergoeding? Een betere pensioenopbouw kunnen wij ons niet voorstellen.”