Topsporters of amateurs in pensioenland?

De vraag is inmiddels of in Den Haag wel pensioentopsport wordt bedreven? Hetgeen toch echt nodig is! Bij topsport gaat het onder andere om eigen verantwoordelijkheid. Maar ook, bemoei je met je eigen werk, mede gezien je rol en je kennis.

Er is een Pensioenakkoord. Tot stand gekomen na 10 jaar (vruchteloos) onderhandelen. Daarna zou het mijns inziens logisch zijn dat alle partijen ‘aan het werk’ gaan, op basis van eigen verantwoordelijkheid én de taak die je hebt.

Ambtenaren

Voor de sociale partners is dat nu alleen nog bewaken – via de stuurgroep – of de uitkomst is zoals bedoeld. Dat hebben we namelijk afgesproken. Níet om het Pensioenakkoord zélf uit te werken in wetgeving. Dat doen de ambtenaren. En zij doen daarbij indien nodig een beroep op deskundigen. Van publieke organen zoals CPB, AFM, DNB etc., tot de private zoals Netspar, maar ook overige betrokken partijen zoals de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars.

Snappen de partijen niet dat ze een taak hebben, een verantwoordelijkheid?

Chaos

Waarom gebeurt er dan niets en lees ik in De Telegraaf dat het ‘een chaos’ is? Snappen de partijen niet dat ze een taak hebben, een verantwoordelijkheid? En best een belangrijke ook? Immers, pensioen gaat iedereen aan. Van AOW en (werkgevers)pensioen tot arbeidsongeschiktheid voor zzp’ers. En, het gaat om heel veel geld. Het uitgestelde loon van alle werknemers.

Oproep

Een oproep dus aan iedereen: doe wat u moet doen! Dát is uw taak. Dát is uw verantwoordelijkheid. Daarom betalen ‘wij’ u en zit u op díe plaats. U zit er niet voor uzelf, maar voor ‘ons’. Pensioen is namelijk van ons allemaal! Vooralsnog is het blijkbaar amateurisme wat bedreven wordt. Maar, zoals gezegd, iedereen heeft zijn verantwoordelijkheid. Ook gij, Wouter! Pak die dus.