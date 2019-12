Lessen van Down Under

De winter komt eraan in Nederland. We bereiden ons voor op koude dagen, maar ook op de warmte van de kerstdagen en het uitzicht op het nieuwe jaar. Aan de andere kant van de wereld, in Australië, is de zomer aanstaande, na een voorjaar met prachtig weer maar ook bosbranden. Nederland en Australië voeren samen met Denemarken de top aan in pensioen volgens de Melbourne Mercer Global Pension Index, maar verschillen in de uitvoering van pensioenen als winter en zomer. Australiërs kijken met een zonnige bril naar hun pensioenen. Tevredenheid is hoog onder deelnemers, ondanks kritische rapporten van overheidscommissies. In Nederland zijn er juist de nodige zorgen over de betaalbaarheid van pensioenen, waar de lage rente en dekkingsgraden mede debet aan zijn.