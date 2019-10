Lage rente raakt iedereen! En dus is persoonlijk pensioen geen ‘knol’

Een vreemde uitspraak. Allereerst: wie beweert dat dan? Ik ken deze mensen niet? Alle pensioenen hebben immers ‘last’ van de lage rente. Bij pensioenfondsen voor wat betreft dekkingsgraden en bij beschikbare premieregelingen bij de aankooptarieven op pensioeningangsdatum.

Pensioenknip

De oplossing c.q. het omgaan hiermee, bestaat echter voor dc-regelingen al sinds 2009, toen de zogenaamde pensioenknip werd geïntroduceerd. Eerst een pensioenaankoop van de eerste 5 jaar pensioen en 5 jaar later het restant, in de – inmiddels ijdele – hoop dat in 2014 de marktrente gestegen zou zijn.

Daarna is de Wet verbeterde premieregeling bedacht, waardoor er ook na pensioendatum doorbelegd kan worden. De facto doe je dan met een dc-regeling hetzelfde als bij een pensioenfonds, het pensioengeld blijft belegd worden, ervan uitgaande dat het rendement hoger is dan de gegarandeerd marktrente. Als dat niet zo is, dan wordt de pensioenuitkering aangepast (bij lijfrente kon al veel langer doorbelegd worden, middels uitkeringen in unit overigens).

Eigen keuze

Hé, de pensioenuitkering wordt dus aangepast als het rendement tegenvalt – en uiteraard naar boven bijgesteld als het meevalt. Dat heet bij pensioenfondsen korten of indexeren! Bij persoonlijk pensioen heeft echter iedereen zelf de keuze: of zekerheid met een laag rendement (marktrente) of de kans op meer, met het risico op minder.

Geloof in hoe het was

Persoonlijk pensioen is naast de mogelijkheid van doorbeleggen nu eenmaal de toekomst. Ieders persoonlijk situatie en wensen zijn immers anders vanuit je ‘eigen uitgestelde loon.’ Dat Elzinga en de FNV blijven geloven in hoe het ooit was, ‘standaard collectief, voor iedereen gelijk’, is achterhaald. Dat blijkt in alle opzichten ook. Zijn leden lopen niet voor niets gillend hard weg!