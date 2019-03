Het pensioenakkoord komt er nu echt aan!

De inkt van mijn eerste column was nog niet droog of daar was ie: de Kamerbrief van minister Koolmees. Goed dat hij het initiatief naar zich toetrekt. Polderen zit er even niet meer in.

Overigens las ik medio februari dat de omvang van ons pensioenvermogen in 2018 (fors) is gedaald?! Het argument van de ‘niet-herzieningsadepten’ dat we nog nooit zoveel pensioenvermogen hebben gehad (maar ook nog nooit hogere pensioenverplichtingen), gaat dus niet meer op. Hier heb ik ze overigens niet over gehoord…

4 hoofdpunten van de brief

We gaan naar individueel pensioen;

De grote groep zzp’ers, flexwerkers en de ‘witte vlekken’-werknemers moet ook pensioen opbouwen (in welke vorm dan ook);

Er moet een goede compensatie komen voor de afschaffing van de doorsneepremie;

Er komt een lumpsumoptie van 10%, en andere mogelijkheden om ‘meer met je pensioengeld’ te doen worden onderzocht.

Afschaffen verplichtstelling

Drie issues blijven dan nog over wat mij betreft:

Afschaffing verplichtingstelling en introductie pensioenplicht (in welke vorm dan ook), maar dat mag later in de tijd;

Gaan we naar een systeem met een flatrate-premie en een degressieve opbouw of toch naar een systeem met stijgende premiestaffels?;

Er moet een flexibele AOW komen: ‘zware beroepers’ (wat dat ook precies is, die discussie gaan we ook nu niet slechten) houden het niet vol tot 68, maar ook niet tot 67, 66, etc. Dus, 5 jaar voor de AOW-datum 50% AOW, aangevuld met 50% van het pensioen als tijdelijke uitkering in 10 jaar. In dit opzicht hebben de vakbonden dan wél een punt van terechte kritiek.

Handreiking aangrijpen

Omdat de minister ook de hand reikt en aangeeft dat als er een akkoord is over het nieuwe pensioensysteem, hij bereid is om kortingen te voorkomen, zou ik als ‘polder’ (met de FNV voorop) deze handreiking maar snel aangrijpen. Anders is ook die laatste kans verkeken en staan ze echt buitenspel. En bij de pensioenonderhandelingen kijkt geen VAR mee die daar nog iets aan verandert.