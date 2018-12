Te weinig DSB-klanten dienen woekerpolisclaim in

Het aantal aanmeldingen van DSB-klanten voor compensatie van woekerpolissen blijft achter bij de verwachtingen. Dat meldt de stichting Geldbelangen. Klanten en oud-klanten worden dan ook opgeroepen zich alsnog aan te melden via de website DSB compensatie .

“ConsumentenClaim constateerde onlangs eenzelfde probleem ten aanzien van Aegon. Ook daar blijft het aantal mensen dat een claim indient achter bij de verwachtingen. In tegenstelling tot de regeling bij Aegon sluit rond 8 november de deur bij DSB definitief. Bij Aegon kan men zich na 16 augustus ook nog aanmelden, zij het minder gemakkelijk. Maar bij DSB kan dat na sluitingsdatum echt niet meer”, aldus Geldbelangen.

Bij Aegon gaat het om financiële producten die tot 1999 zijn afgesloten. Zelf aanmelden bij Aegon geldt alleen voor consumenten van wie het product niet meer loopt.

Drogreden

Geldbelangen is van mening dat Aegon deze oud-klanten proactief zou moeten benaderen. Een woordvoerder van Aegon geeft als verklaring “dat men het vervelend vindt als er post op een adres belandt die niet voor die mensen bestemd is omdat de geadresseerde verhuisd is”. Volgens Geldbelangen is dat een drogreden.

Doodbloeden

Volgens Geldbelangen toont dit aan hoe verzekeraars onder de woekerpolisaffaire uit zullen willen komen. “Nog jarenlang procederen. Vervolgens krijgt de consument misschien wel gelijk van de rechter. Maar dan hebben verzekeraars feitelijk weinig meer te duchten want de producten zijn dan al lang uit de handen en gedachten van vele consumenten verdwenen en dus zullen zij geen claim meer indienen”, aldus Geldbelangen. De stichting roept verzekeraars dan ook op om in dialoog te gaan met de (vertegenwoordigers van ) consumenten om gezamenlijk deze slepende affaires op te lossen.