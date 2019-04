Monuta digitaliseert medische acceptatie

Voorheen moesten klanten wachten op een advies van een medisch adviseur voordat zij duidelijkheid kregen over hun aanvraag. “Dan kon het dagen tot weken duren voordat men duidelijkheid had of men geaccepteerd was en tegen welke premie. Wij hebben nu alle aandoeningen en medicatie die niet relevant zijn voor het sluiten van een uitvaartverzekering eruit gefilterd. Op deze manier boeken we een enorme tijdwinst en weet de klant direct waar hij aan toe is”, aldus een woordvoerder.

Uitvallers

Monuta heeft de digitale acceptatie nu een week live. “Wij monitoren nauwkeurig wat mensen invullen en waar ze tegenaan lopen bij het invullen. Als de klant iets niet kwijt kan binnen de vragen dan heeft hij de mogelijkheid bij ‘Anders’ dat aan te geven. Daarmee lopen wij inderdaad het risico dat wij eventueel een te lage premie afgeven. Doordat wij echter zo nauwgezet monitoren kunnen we dat wel heel snel in het systeem aanpassen. Ons doel was echt de klant meteen duidelijkheid te verschaffen”, aldus Monuta. Ook het intermediair is erbij gebaat. “Voorheen konden adviseurs niet direct een premieberekening maken als er sprake was van medicijngebruik of een aandoening, zelfs als deze niet van invloed waren voor de acceptatie. Het moest altijd eerst handmatig gecheckt worden bij de medische afdeling. Nu kunnen via laptop of tablet de berekening bij de klant thuis maken.”