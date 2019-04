Theo Krins (L&G): ‘Consument wil dat adviseur regie heeft’

Periodiek organiseert verzekeringsmaatschappij Legal & General samen met financieel adviseurs bijeenkomsten waarop de klanten van die adviseurs gevraagd worden advies te geven aan hun adviseurs. “De deskundigen in onze bedrijfstak struikelen bijkans over elkaar heen om te vertellen dat de klant het allemaal anders wil”, aldus Krins. “Maar de consument zelf lijkt oorverdovend stil. Voor ons was dat een extra reden om een aantal malen per jaar samen met financieel adviseurs klantpanels te organiseren.

Uit de verschillende bijeenkomsten komt duidelijk naar voren dat de consument nog steeds een groot wantrouwen heeft richting banken en verzekeringsmaatschappijen. “Ik schrik vaak hoe diep dit sentiment zit, aldus Krins. “Dat poets je echt niet weg met een leuke reclamecampagne.”

Onafhankelijk adviseur als vertrouwensadviseur

Klanten blijken volgens Krins vaak wel op de hoogte te zijn van een aantal maatregelen dat in de afgelopen jaren is getroffen rondom wonen, werkzekerheid, studiekosten, pensioen en zorg. “Maar wat al deze ontwikkelingen cumulatief voor hen betekenen is dan meestal onduidelijk. Zij zien de onafhankelijk adviseur als hun vertrouwensadviseur. Zij willen dat deze adviseur een regiefunctie heeft in het krijgen van inzicht en overzicht. Waarbij van de adviseur vooral verwacht wordt dat deze de verschillende ontwikkelingen op eigen initiatief vertaalt naar de financiële gevolgen die dit voor de individuele klant heeft.”

Beter communiceren over dienstverlening

Adviseur Peter de Jong van Joficon Inkomensplanning en HV Hypotheken uit Groesbeek deed voor het eerst mee en dat beviel hem goed. “Klanten kunnen je meer vertellen dan welke consultant dan ook. Zo werd mij deze avond duidelijk dat klanten je vooral kennen van de dienst die je voor hen hebt verricht. Heb je de hypotheek geregeld, dan zien de klanten je als hypotheekadviseur. Terwijl wanneer je de financiële gevolgen van echtscheiding hebt geregeld je opeens echtscheidingsdeskundige bent. Ik heb me naar aanleiding van deze avond gerealiseerd dat ik beter moet communiceren wat de dienstverlening van ons kantoor in de breedte is. Een ander opvallend punt was het enthousiasme van de aanwezigen voor het idee van een persoonlijk financieel jaarverslag. Een zaak die ik in de komende tijd zeker verder ga ontwikkelen.”