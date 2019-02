Ook Centraal Beheer sluit aan bij Hypotheek24

Centraal Beheer Achmea gaat haar Thuis Hypotheek voortaan ook via execution only aanbieden. De verzekeraar is daarvoor een samenwerking aangegaan met Hypotheek24.nl. Voor de bemiddelaar is het al de negende geldverstrekker die ‘aansluit’.

Robin Clements, directeur Retail van Centraal Beheer, is verheugd over de samenwerking met het distibutieplatform waar consumenten zelf hun hypotheek kunnen afsluiten, zonder advies: “De klant bepaalt tegenwoordig zijn eigen reis. Hypotheek24 weet goed op die behoefte in te spelen. En wij willen daar zijn waar de klant is.”

20% boetevrij aflossen en verhuur via Airbnb

Ook Chris Oosterling, salesmanager bij Hypotheek24.nl, is content over de samenwerking met Centraal Beheer. De Thuis Hypotheek heeft volgens hem “moderne voorwaarden” die passen bij Hypotheek24. “Centraal Beheer onderscheidt zich met de Thuis Hypotheek doordat ze de mogelijkheid bieden om 20% per jaar boetevrij af te lossen en ze laten de rente automatisch dalen bij aflossing. Verder is de hypotheekofferte in totaal 9 maanden geldig en mag de woning recreatief verhuurd worden via bijvoorbeeld Airbnb.”

Dit jaar nog twee geldverstrekkers

Centraal Beheer is de negende geldverstrekker die samenwerkt met Hypotheek24.nl. Argenta, Hypotrust, MUNT Hypotheken, Lloyds Bank, ASR, Conservatrix, MoneYou en bijBouwe gingen de verzekeraar uit Apeldoorn voor. Hypotheek24 verwacht dit jaar nog twee geldverstrekkers aan te sluiten.