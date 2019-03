NHG: geef zzp’er al na een jaar hypotheek

Als het aan het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) ligt, kunnen zzp’ers straks al na een jaar zelfstandig ondernemerschap een hypotheek sluiten. De uitvoerder van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) is bezig met een proef waarbij een zzp’er niet meer drie jaarrekeningen hoeft te laten zien, zoals nu de norm is.

Dat zegt Dylan Dresens, directeur Beleid en Ontwikkeling van het WEW, op de website Kop-Munt. Het WEW had al eerder aangekondigd soepeler voorwaarden te willen hanteren voor zzp’ers. “Voor zzp’ers die minstens drie jaar een inkomen hebben genoten uit dezelfde onderneming zijn er al mogelijkheden om een hypotheek met NHG te sluiten, hoewel het proces nog wel te wensen overlaat. Enkele initiatieven bieden ook mogelijkheden aan voor zzp’ers die korter bezig zijn. Maar wij vinden dat het makkelijker moet en dat eigenwoningbezit niet mag afhangen van de contractvorm. We krijgen bijvoorbeeld regelmatig van adviseurs te horen dat ze veel drempels ervaren bij de aanvraag. We zijn met een initiatief bezig om hier met een NHG-hypotheek een oplossing voor te bieden. Dat doen we vooralsnog met een klein aantal expertpartijen waar de geldverstrekker je naar doorverwijst. Straks kunnen adviseurs dus een hypotheek aanbieden aan consumenten die minstens een jaar actief zijn als zzp’er.”

Meer maatwerk

Dresens vindt dat er over het algemeen wel wat meer maatwerk mogelijk moet zijn: “Voor een gezonde markt is het essentieel de balans te vinden tussen wat verantwoord, en wat er mogelijk is. Ik denk dat de combinatie van regeldruk en de wens vanuit de consument om alles sneller en goedkoper te krijgen, ertoe heeft geleid dat we meer richting standaardisering zijn gegaan. En dan moet je oppassen. Er moet wel ruimte blijven voor maatwerk, zodat je verschillende doelgroepen kunt bedienen.” Ruimere leennormen voor hoogopgeleide starters vindt Dresens “op zich geen gekke gedachte”. Ouderen zouden wat hem betreft ook meer mogelijkheden moeten krijgen. “We hebben er nog geen oplossing voor, maar zijn er volop mee bezig.”