MijnGeldzaken verfijnt digitale planningsmodule

In het plan dat de klant opstelt, kunnen rode of oranje stoplichten opduiken die aangeven dat er actie moet worden ondernomen. Afhankelijk van de persoonlijke situatie volgen op maat gemaakte tips voor de periode voor en na pensionering en bij overlijden en arbeidsongeschiktheid. “Door verbeterde data-analysetechnieken biedt het programma nu nog gerichter aanbevelingen hoe de geconstateerde situatie is te beïnvloeden. Via de knop ‘oplossen’ worden tips gegeven hoe het persoonlijke plan verbeterd kan worden. In de ‘zandbak’ kunnen de gevolgen van mogelijk te ondernemen stappen worden doorgerekend. MijnGeldzaken.nl zet hiermee de volgende stap in ‘Robo-advisering’ terwijl ook online ondersteuning door een onafhankelijk financieel adviseur via het platform mogelijk is.”

Wie een financieel plan samenstelt, krijgt een zogeheten FPK-cijfer (financiële APK). “Dat geeft in één oogopslag een waardering van de ‘financiële gezondheid’. De impact van ingrijpende gebeurtenissen als overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid, zowel van de kostwinner als van de partner, wordt daarin meegenomen.” Ter ondersteuning kan een adviseur worden geraadpleegd, waarvoor per minuut wordt betaald. Bij het platform zijn ruim 50 adviseurs en planners aangesloten.

MijnGeldzaken.nl is een online platform van het bedrijf FinBase. Initiatiefnemers zijn Rick Wassenaar, voormalig financieel planner van het jaar, econoom Maarten Luiken en softwarebedrijf Triple S Unlimited.